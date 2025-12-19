A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) entregou na manhã desta sexta-feira, 19 de dezembro, à direção do Hospital Municipal de Araucária (HMA) um novo aparelho para realização do teste da orelhinha nos bebês nascidos no local.

O equipamento substituirá um modelo antigo que vinha sendo utilizado pelos profissionais do HMA há 17 anos e que, em razão do tempo de uso, constantemente apresentava problemas, o que dificultava a rotina de trabalho da equipe responsável pela realização do teste da orelhinha.

HMA ganha novo aparelho para realização do teste da orelhinha em recém-nascidos
Fotos: Carlos Poly/SMCS.

De realização obrigatória em todo o Brasil desde 2010, o teste da orelhinha é fundamental para a detecção precoce de alterações auditivas em recém-nascidos. “Todas as crianças que nascem precisam fazer o teste da orelhinha. Se a maternidade não faz, o município precisa acompanhar a criança por pelo menos dois anos, para verificar se não há perda auditiva, o que acaba se refletindo na idade escolar e no desenvolvimento cognitivo. O HMA tinha um aparelho que estava sendo usado desde a sua fundação, há 17 anos, e foi considerado inservível. Daí a importância de a Prefeitura ter adquirido este novo equipamento”, resumiu a secretária municipal da Saúde, Renata Knopik Botogoski.

Atualmente, nascem no HMA – em média – 115 bebês por mês, o que reforça a importância da disponibilidade permanente do exame para garantir o cuidado integral aos recém-nascidos e tranquilidade às famílias. “O diagnóstico precoce de alterações auditivas é essencial para o desenvolvimento da linguagem, da comunicação e da socialização da criança. Com o novo aparelho, o município fortalece a atenção à saúde neonatal e reafirma o compromisso com a qualidade da assistência prestada desde os primeiros momentos de vida”, acrescentou Renata.

A entrega do novo equipamento foi acompanhada pelo prefeito Gustavo Botogoski (PL), que fez questão de ressaltar que a Prefeitura seguirá compromissada em recuperar a capacidade operacional do HMA, que foi desmontada ao longo dos últimos anos. “Estamos tendo que reerguer praticamente do zero a Saúde de Araucária. Ela foi desmantelada ao longo dos últimos anos. Mas aos poucos e de forma contínua vamos vencer essa guerra e dar a nossa população um sistema de saúde que orgulhará a todos”, pontuou.