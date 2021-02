HMA recebe novas camas hospitalares

Compartilhe esta notícia

O Hospital Municipal de Araucária recebeu esta semana quinze novas camas hospitalares. Os equipamentos foram adquiridos pela Prefeitura, que desde o início deste ano vem renovando o parque de equipamentos do local.

As novas camas já estão sendo instaladas nos leitos do Hospital e substituíram aquelas que ficaram sem condições de uso desde que o local foi aberto. Elas custaram quase R$ 8 mil cada, sendo que só o investimento nelas totalizou R$ 119.500,00. Os itens foram fornecidos ela Meta Móveis de Metais Indústria e Comércio Ltd., que venceu a licitação feita pela Prefeitura

Além das camas hospitalares, foram adquiridos diversos outros equipamentos. Recentemente, por exemplo, o HMA recebeu 14 respiradores. Este é o primeiro grande projeto de renovação do parque de equipamentos do HMA, que em 2021 completa 13 anos.

Ao todo, o projeto de renovação do parque prevê investimento de R$ 5 milhões. Deste total, R$ 3,5 milhões são oriundos de uma linha de financiamento do Governo do Estado e o restante é contrapartida da Prefeitura.

O que foi comprado? Além das camas hospitalares e dos respiradores, foram comprados uma mesa ortopédica, um bilirrubinômetro, dois detectores fetais de mesa, três eletrocardiógrafo, dois monitores fetais, quatro oxímetros, dois aparelhos de Raio-X digital, uma serra elétrica ortopédica, três ultrassons (um para ecocardio e dois para ecografia), um mamógrafo, dois berços aquecidos, três dopplers fetais de bolso, quatro incubadoras neonatais, uma mesa cirúrgica para cirurgia geral e vinte monitores multiparâmetros.

Camas chegaram esta semana e vão substituir aquelas danificadas

Texto: Waldiclei Barboza / Foto: Divulgação