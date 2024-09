Homem acusado de abusar de motorista de aplicativo segue foragido

Dois dias após a Polícia Civil do Paraná (PCPR) ter divulgado a identidade do casal suspeito de abusar sexualmente de uma motorista de aplicativo de 47 anos, na área rural de Araucária, a mulher, Larissa Nunes D’Oliveira, foi presa no dia 30 de agosto. Ela segue detida na carceragem do Município.

Já o seu comparsa Francis Menegatti, continua foragido e a Polícia Civil pede a ajuda da população para conseguir localizar e prender o homem. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelos números 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia, ou diretamente à equipe de investigação pelos telefones (41) 3641-6013 e (41) 3641-6014.

Relembre o crime

No dia 18 de agosto, a motorista de aplicativo aceitou fazer uma corrida para um casal em Curitiba, no bairro Parolin, com destino ao Hospital do Rocio, em Campo Largo. Porém na metade do trajeto, após insistência de ambos, a motorista mudou a rota e pegou um atalho pela área rural de Araucária.

Foi nesse atalho que os suspeitos conseguiram dopar a vítima e abusar sexualmente dela. Após ser violentada, a mulher foi abandonada desacordada na região e quando acordou conseguiu pedir ajuda de moradores.

Edição n.º 1431.