Homem acusado por homicídio foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto

Antonio dos Santos, acusado de um homicídio cometido em 2018, sentou no banco dos réus na quinta-feira, 15 de agosto, e foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Juri de Araucária a 6 anos de prisão em regime semiaberto. O júri considerou o réu culpado pelo crime de homicídio simples, nos termos do artigo 121 do Código Penal, porém lhe concedeu o direito de responder em liberdade. Antes de ser julgado, Antonio já estava em liberdade.

Conforme a denúncia do Ministério Público, no dia 1º de julho de 2018, por volta das 18h, em um matagal próximo à Rua Prímula, no bairro Campina da Barra, Antonio dos Santos desferiu golpes de faca contra a vítima Valcir Vieira Gandolfi (Nene), provocando as lesões que causaram a sua morte. Ainda na denúncia, o MP alegou que o crime foi cometido por motivo fútil, motivado por um desacordo comercial, porém a qualificadora foi negada pelo Conselho de Sentença.

Edição n.º 1429.