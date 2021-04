Homem alcoolizado agride a companheira, quebra os vidros da casa e acaba no hospital

Foto: divulgação

Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma situação de violência doméstica às 23h20 deste sábado, 10 de abril, na rua Bahia, no bairro Iguaçu. A vítima relatou que seu companheiro estava muito agressivo e quebrou os vidros da casa onde moram. No momento da chegada da equipe, o homem havia saído, porém, quando os GMs orientavam a suposta vítima, o indivíduo apareceu. Ele estava visivelmente embriagado e apresentava um ferimento importante no antebraço direito, com considerável perda de sangue.

A equipe fez o primeiro atendimento e acionou o Siate, que esteve no local e diante da gravidade do ferimento, encaminhou o homem para o Hospital Municipal de Araucária. A vítima optou por não representar criminalmente contra seu companheiro, segundo ela, por ele ter se ferido e necessitar de cuidados médicos. Ela foi orientada a procurar a Delegacia da Mulher para confeccionar o boletim de ocorrência.