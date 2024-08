Homem ameaça esposa com arma de fogo e é preso pela GMA

Na noite do último domingo, 18 de agosto, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma situação envolvendo violência doméstica na Rua dos Ipês, no bairro Campina da Barra.

De acordo com informações oficiais, uma equipe da GMA estava realizando um patrulhamento pela Rua Presidente Costa e Silva quando recebeu o chamado para atender a situação.

A pessoa que realizou a denúncia relatou que um homem estaria armado dentro do carro e fazia ameaças contra a esposa. Quando os agentes chegaram no endereço, flagraram o sujeito saindo com o veículo. A equipe seguiu o homem até a Rua das Orquídeas, onde a abordagem foi realizada, no banco do passageiro do carro foi encontrada uma pistola taurus calibre 7.65mm.

Imediatamente o homem recebeu voz de prisão. Os agentes foram até a casa do pai da vítima, onde ela se abrigava e pegaram seu relato. Ela contou que na noite anterior, o seu marido havia efetuado por volta de 12 tiros na casa da sua sogra. Após essa situação, chegou em casa transtornado e possivelmente sob efeito de álcool ou drogas, ainda com a arma em mãos.

A mulher explicou que no momento em que seu marido se distraiu, ela pegou o revólver e escondeu debaixo dos tapetes que estavam em um tanque. Na manhã seguinte, o homem acordou e exigiu que a moça devolvesse a arma. Quando negou a ordem, o sujeito fez ameaças, dizendo que assim que encontrasse a mulher, iria atirar na cara dela. Nesse momento, ela começou a desferir socos na cabeça e na região das costelas do companheiro, que após um tempo conseguiu se afastar dos golpes.

Após muita discussão, ele conseguiu convencê-la a devolver a arma. Entretanto, ela disse que só devolveria se o agressor entrasse no carro e ficasse no banco de trás, para que assim ela pudesse jogar o revólver pela janela. Assim que ela fez isso o homem saiu com o carro, momento esse em que foi encontrado pela equipe da GMA.

O pai da vítima a levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico. Enquanto isso, os agentes levaram o agressor para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. No local, foi encontrado uma ocorrência onde o indivíduo havia ameaçado um colega de trabalho com a mesma arma.