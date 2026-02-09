Nesta segunda-feira, 09 de fevereiro, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou a prisão de um homem de 28 anos, condenado judicialmente pelo crime de tráfico de drogas, em Araucária.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Araucária, com a sentença de 10 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, de acordo com o delegado da PCPR Gabriel Fontana.

Os agentes prenderam o sujeito no bairro Passaúna, local no qual ele buscou abrigo. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário para o cumprimento da pena.

DENÚNCIAS

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no combate ao tráfico de drogas e demais crimes. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia. Em casos de flagrante ou crime em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.