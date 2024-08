Homem é encontrado desacordado e com ferimentos graves na cabeça no Capela Velha

Na madrugada deste domingo, 04 de agosto, por volta de 2h40, um homem é encontrado desacordado e com um ferimento grave na cabeça na rua Maracanã, no bairro Capela Velha.

Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária estava realizando um patrulhamento pela região, quando encontrou o homem desacordado na calçada. Sua cabeça estava muito ensanguentada e com vários ferimentos.

O SIATE foi acionado e o homem foi encaminhado imediatamente para o Hospital do Trabalhor (HT) em código 3, ou seja, com ferimentos graves.

Ele não foi identificado, já que não estava com documentos quando foi encontrado, mas aparenta possuir entre 34 e 40 anos. Ainda não se sabe sobre seu atual estado de saúde. As autoridades estão investigando sobre o que teria acontecido com o homem.