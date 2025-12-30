Um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado morto com ferimentos causados por golpes de faca na manhã desta terça-feira (30), no bairro Capela Velha.

A ocorrência foi atendida após a Guarda Municipal ser acionada para verificar a situação de um homem caído em frente a uma residência.

De acordo com informações repassadas no local, um vizinho relatou que encontrou o corpo por volta das 6h, quando saía para trabalhar. Ele informou ainda que, durante a madrugada, ouviu gritos e o barulho de um veículo deixando a região, mas não saiu de casa para verificar o que estava acontecendo naquele momento.

A Guarda Municipal acionou o Corpo de Bombeiros, a Delegacia de Polícia de Araucária e a Polícia Científica para atendimento da ocorrência. Após os procedimentos de perícia e levantamento do local de morte, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. A vítima permanece sem identificação.

A Delegacia de Polícia Civil de Araucária coletou informações na cena do crime e ficará responsável pela investigação do homicídio.