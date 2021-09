Homem é esfaqueado após briga em casa noturna do Centro

A bruxa anda rondando Araucária nos últimos dias. Por volta das 4 horas da madrugada deste sábado, 4 de setembro, mais uma tentativa de homicídio foi registrada, dessa vez em uma casa noturna localizada na rua São Vicente Paulo, no Centro. Após uma confusão generalizada, uma pessoa foi ferida a facadas e quatro suspeitos foram detidos pela Polícia Militar. A PM foi acionada para atender a situação de ferimento por arma branca, onde um indivíduo de posse de uma faca, após uma discussão com um policial militar de folga, desferiu vários golpes contra ele e em seguida fugiu do local.

Com apoio de outras viaturas e da Guarda Municipal, e com as informações repassadas pela namorada e a irmã do autor da tentativa de homicídio, as equipes conseguiram levantar seu nome e endereço, bem como informações sobre um segundo suspeito, que também teria participado do crime. Diligências foram feitas pela região, em direção ao endereço da casa do suspeito. Chegando próximo ao local informado, a PM abordou um veículo GM Corsa Classic branco, com três indivíduos no interior, e identificou o carona, que estava no banco de trás, como sendo o autor das facadas.

Na revista pessoal nada foi localizado com o homem, porém embaixo do banco onde ele estava sentado, foi encontrada uma faca de grande porte, com manchas de sangue. Diante da evidência, ele acabou confessando o crime. Já o seu comparsa foi localizado pela Guarda Municipal, ainda próximo ao local do crime. Ele foi detido e conduzido até a UPA para receber atendimento médico, porque apresentava um ferimento, causado no momento em que tentava fugir.

Os dois suspeitos da tentativa de homicídio, assim, como os outros dois indivíduos que estavam no veículo Corsa, foram levados à Delegacia de Polícia de Araucária, para as providências necessárias.