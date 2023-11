Homem é esfaqueado pela própria companheira no Jardim Palomar e fica gravemente ferido

No início da noite desta quarta-feira (01/11), uma tentativa de homicídio quebrou o sossego dos moradores da Rua Maria Brunato Cantador, no Jardim Palomar, bairro Fazenda Velha. Segundo as primeiras informações, uma suposta briga de casal não acabou bem e Wanderlei Batista dos Santos foi esfaqueado pela própria companheira. Ele recebeu vários golpes na região do abdômen e ficou gravemente ferido, correndo risco de morte.

Ambulâncias do Siate e do Samu foram acionadas para prestar os primeiros socorros, e em seguida a vítima foi conduzida até o Hospital Evangélico, em Curitiba, pelo Siate. A autora das facadas ainda estava no local quando o socorro chegou, porém quando a viatura da Polícia Militar foi dar atendimento a ocorrência, ela já havia se evadido.

De acordo com a PM, populares informaram que o casal seria usuário de drogas e não se sabe por qual motivo teriam iniciado uma discussão, que em determinado momento ficou mais acalorada, até que a mulher decidiu pegar uma faca e partir pra cima do companheiro. O crime será investigado pela Delegacia de Polícia de Araucária.