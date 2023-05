Homem é preso após agredir duas mulheres em um pensionato no bairro Tindiquera

Na noite de quinta-feira (11/05), uma equipe da Guarda Municipal foi chamada para atender uma ocorrência em um pensionato na rua Marcelino Jasinski. Um homem estava ameaçando a dona do local e também uma inquilina com um espeto de churrasco. Assim que os agentes chegaram, realizaram a abordagem e a contenção do agressor.

As vítimas relataram que o homem chegou ao local tentando roubar o celular da dona do pensionato, quando ela negou entregar o aparelho a ele, as agressões começaram, uma inquilina do local tentou intervir e também foi agredida. As vítimas apresentavam várias lesões causadas pelo agressor, que foi encaminhado para a Delegacia para que as medidas necessárias fossem tomadas.