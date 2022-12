Homem é preso após agredir esposa em festa de aniversário

No último sábado (17/12), um homem quebrou o celular da esposa e lhe desferiu um soco no rosto, que causou uma lesão grave. A vítima já tinha uma medida protetiva contra o agressor, mas havia decidido dar uma “trégua” para que ele comparecesse ao aniversário do filho.







Durante a tarde, os dois discutiram e a agressão aconteceu. A irmã da vítima acionou a Guarda Municipal, e com a chegada dos agentes, o homem até tentou fugir, mas foi preso. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial de plantão.

Foto: Marco Charneski.