Homem é preso após invadir casa da ex e ameaçar levar os filhos do casal

A Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo violência doméstica nesta semana, na rua Ângelo Perini, no bairro Estação.

A ajuda foi acionada via central, e uma equipe foi até o endereço para averiguar a situação. No local, uma mulher relatou que seu ex-marido havia pulado o portão de sua casa e invadido sua residência, quebrando janela e dizendo que iria levar seus filhos embora.

Ela explicou que possuía uma medida protetiva contra o ex, entretanto, os policias não localizaram no sistema. Quando a equipe foi até a residência verificar os danos causados, encontraram os filhos bastante nervosos com a situação, com um deles apresentando um grau de autismo, segundo a mãe.

A vítima indicou o ex-marido que estava caminhando próximo a sua casa, e quando foi abordado, nada de ilícito foi localizado. Após a mulher mostrar interesse em representar criminalmente contra o sujeito, ele recebeu voz de prisão.

O sujeito estava visivelmente alterado e embriagado, sendo necessário usa de algemas para contê-lo. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para verificação do seu estado de saúde. Após ser liberado, o sujeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.