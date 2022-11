Homem é preso por embriaguez, briga e garrafada na cabeça de uma mulher

A Guarda Municipal de Araucária atendeu uma briga generalizada no início da noite de sábado (19/11) em uma lanchonete no centro de Araucária. A confusão teria começado quando uma jovem de 18 anos, ao se direcionar ao banheiro do local, foi “abordada” por um homem e isso irritou a tia da menina, que acabou chamando a atenção dele. O homem, por sua vez, se irritou com isso, pegou uma garrafa e deferiu um golpe na cabeça dela, causando um ferimento considerável.

Após a agressão, os frequentadores do local se revoltaram e partiram para cima do agressor, o que causou confusão e tumulto na lanchonete. Quando as equipes da Guarda Municipal chegaram no estabelecimento, os ânimos se acalmaram e o agressor que já estava imobilizado, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.

A vítima, que estava consciente, foi levada até a UPA por uma Guarnição da GMA e posteriormente levada à Delegacia, para a representação criminal contra seu agressor.