Neste domingo (21), equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência no bairro Campina da Barra. A solicitante relatou estar sendo vítima de ameaças e violência psicológica, além de informar que seu convivente estaria envolvido com o tráfico de drogas.

Diante das informações, os policiais se encaminharam até o endereço informado e conseguiram localizar o suspeito. No local, os policiais encontraram aproximadamente 246 gramas de maconha, já pronta para comercialização.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A droga também foi apreendida.