Na tarde deste domingo (26), uma equipe da Polícia Militar, realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas na Rua Xingu, no bairro Iguaçu.

Durante patrulhamento de rotina em uma área conhecida pelo intenso fluxo de usuários de entorpecentes, os policiais avistaram um indivíduo que demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem e, durante a busca pessoal, encontraram em sua cintura uma embalagem plástica contendo oito pedras de crack.

Questionado sobre a origem da droga, o homem afirmou ser morador de rua e confessou que estava realizando a venda do entorpecente na região. Segundo ele, a cada vinte pedras vendidas, recebia três como forma de pagamento. O abordado ainda informou aos policiais o local onde costumava buscar a droga, indicando que um indivíduo, trajando roupas escuras e boné, deixava o material escondido dentro de uma caixa de hidrômetro em uma rua próxima.

A equipe deslocou-se até o endereço indicado e localizou mais trinta pedras de crack, totalizando trinta e oito unidades apreendidas. Além da droga, foi encontrado em posse do suspeito um aparelho celular antigo e dois colares. O detido relatou que o celular teria sido fornecido pelo traficante da área e que os colares haviam sido recebidos em troca por entorpecentes.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Araucária para os procedimentos cabíveis.