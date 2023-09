Homem é preso por violência doméstica e cárcere privado

No início da madrugada do último sábado (16/09), a Guarda Municipal prendeu um homem por violência doméstica e cárcere privado.

De acordo com informações, o sujeito teria agredido sua companheira, além de prendê-la dentro de casa junto com os dois filhos do casal.

A vítima conseguiu fugir por uma janela, e pediu ajuda a uma vizinha, que emprestou seu celular para acionar as autoridades.

Duas viaturas da GMA imediatamente foram atender a ocorrência, uma delas abordou o agressor, que estava apenas algumas quadras da casa.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.