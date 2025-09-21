Durante patrulhamento preventivo na noite de sábado (20), pela Rodovia do Xisto, no sentido Curitiba, nas proximidades do viaduto da Cocelpa, uma equipe da Guarda Municipal avistou dois homens que aparentavam estar fumando maconha. O forte odor característico da droga foi percebido pelos policiais, que imediatamente deram voz de abordagem.

Ao notarem a aproximação, os indivíduos fugiram em direções distintas. Um deles correu em sentido contrário à rodovia, enquanto o outro, que carregava uma sacola, adentrou uma área de invasão na divisa entre Araucária e Curitiba. A equipe iniciou acompanhamento a pé, e o suspeito em questão passou por telhados e muros de várias residências, fugindo posteriormente para uma região de mata, onde não foi mais localizado.

Durante a perseguição, a sacola que ele carregava foi encontrada abandonada. Em seu interior havia 21 pacotes de maconha, totalizando aproximadamente 400 gramas, todos já fracionados e prontos para a comercialização.

Diante da ocorrência, o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Os suspeitos não foram encontrados.