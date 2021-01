Homem foi esfaqueado no Campina da Barra e precisou ser socorrido de helicóptero

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Por volta das 17h10 deste sábado, 30 de janeiro, um homem ficou gravemente ferido após ter sido esfaqueado. Segundo a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que atenderam a ocorrência, a vítima foi atingida por um golpe de faca no pescoço e estava caída na rua Flor de Lis, no bairro Campina da Barra. O homem foi socorrido pelo Siate, porém, seu estado de saúde era gravíssimo e foi necessário acionar apoio do helicóptero de operações aéreas da PM, que o conduziu até o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Até esse momento, não há confirmação sobre a autoria e nem a motivação do crime, apenas o relato de uma testemunha, que disse ter visto a vítima entrar na casa de um homem, os dois teriam conversado por alguns minutos e logo em seguida a vítima teria saído correndo da casa esfaqueada e caído em frente ao seu estabelecimento, esfaqueado. Ainda de acordo com a testemunha, o agressor teria tentado desferir mais alguns golpes na vítima, mas foi intimidado por ela e mais algumas pessoas, que estavam em seu estabelecimento. Em seguida o agressor teria fugido em uma moto CG de cor verde. Ainda na fuga, o homem teria dito que iria matar sua ex-mulher, com quem acreditava que a vítima estaria, supostamente, tendo um caso.

O crime passa a ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Araucária.