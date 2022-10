Homem morre após colidir contra mureta no viaduto da Av. Manoel Ribas

Um grave acidente na noite desta terça-feira, 25 de outubro, deixou um homem em óbito no viaduto da Manoel Ribas com Victor do Amaral.

De acordo com informações preliminares, ele seguia com sua motocicleta em direção ao Centro quando perdeu o controle de sua moto e colidiu contra a mureta que fica embaixo do viaduto.

Com a colisão ele acabou ficando em estado grave e recebeu os primeiros socorros dos guardas municipais e socorristas do Samu.

Apesar das manobras de ressuscitação, os ferimentos foram incompatíveis com a vida e ele acabou falecendo ali mesmo.

O corpo da vítima será recolhido pelo Instituto Médico Legal e encaminhado à sua sede, em Curitiba, para liberação pelos familiares. A identificação do homem ainda não era conhecida até o fechamento desta matéria.