Homem que dirigia embriagado se envolve em acidente e acaba preso

A Guarda Municipal patrulhava pela Avenida Archelau de Almeida Torres na noite desse sábado, 29 de maio, quando se deparou com uma colisão entre um veículo Ford Fiesta e um VW Fox. Ao conversar com os motoristas envolvidos, a equipe percebeu que o condutor do Fiesta apresentava sinais visíveis de embriaguez.

A GM então acionou o Departamento de Trânsito, que compareceu no local do acidente. Os dois motoristas fizeram o teste do bafômetro, onde foi possível constatar que o condutor do Fiesta estava de fato embriagado, apresentando 0,75mgl de alcoolemia. O teste do outro condutor apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. O motorista embriagado foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para providências.