Homem que estava invadindo casas no Costeira morre em confronto contra a GMA

Na noite deste domingo, 14 de abril, um homem morreu em confronto contra a Guarda Municipal de Araucária na Rua Presidente Costa e Silva, no bairro Costeira.

De acordo com as informações oficiais, o sujeito estaria pulando muros, invadindo e roubando as residências da região. A GMA foi acionada pelos moradores. Ao chegarem no local, os agentes avistaram que o homem estava tentando fugir, mas falhou ao não conseguir pular um muro. A equipe tentou realizar a abordagem do sujeito, mas ele não obedeceu.

O sujeitou estava com uma arma branca, e tentou atacar os agentes, que tiveram que usar uma arma menos que letal. Entretanto, a arma não fez efeito devido ao estado agitado e agressivo do homem, um provável sinal de usa de entorpecentes. E então, os agentes recorreram à arma de fogo para se protegerem. O indivíduo foi atingido e entrou em óbito no local.

Um detalhe importante, é que durante o dia, a Guarda Municipal recebeu algumas denúncias em relação a furtos e invasão de residências na região. A identidade do homem ainda não foi confirmada, mas o GM Pimentel confirmou em entrevista com o jornal O Popular, que o sujeito estava usando uma tornozeleira eletrônica.