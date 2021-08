Homem que foi atropelado por motorista alcoolizado já teve alta do hospital

Foto: divulgação

O catador de recicláveis José Silveira de Souza, 52 anos, que foi atropelado na noite de sexta-feira, 13 de agosto, na rua Zacharias Lemos, no bairro Boqueirão, onde o motorista causador do acidente tentou fugir do local sem prestar socorro, já teve alta do hospital. José quebrou uma perna e ficou com várias escoriações pelo rosto e pelo corpo. O atropelamento foi registrado por câmeras de monitoramento de uma residência e mostram o momento em que José andava pela rua, quando de repente, surge o Logan, que não tenta sequer desviar, e o atropela. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o condutor do veículo tentou fugir após atropelar o homem, mas foi impedido por populares.

No local, a equipe constatou que o motorista apresentava sinais de embriaguez e o submeteu ao teste do bafômetro, que acusou o consumo de 0,88mg/l de álcool. O condutor foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia, para os procedimentos cabíveis.

Maria, irmã de José, disse que a situação do irmão ficou complicada após o acidente. “Ele trabalha como catador de recicláveis pra aumentar a renda da família. A esposa dele sofre de depressão profunda e não pode trabalhar e eles tem um filho especial, que recebe auxílio do governo, dinheiro com o qual eles sobrevivem. Agora meu irmão está em uma cama, mal consegue se movimentar e impedido de trabalhar. A gente está pensando em fazer um boletim de ocorrência na Delegacia, para que o motorista não fique impune, porque o que ele fez não foi correto, além de atropelar meu irmão, ainda tentou fugir sem ajudar”, contou a mulher.

Ainda segundo Maria, por conta da perna quebrada, José não consegue nem levantar para ir ao banheiro, por isso está usando fraldas. “Não temos condições de comprar fraldas pra ele, então estamos pedindo ajuda das pessoas, através de doações”, disse.

O catador de recicláveis, que mora do jardim Iguatemi, precisa de fraldas descartáveis para adultos, tamanho M. Para fazer uma doação, entre em contato pelo fone (41) 99981-8698.

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021