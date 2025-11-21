No próximo dia 28 de novembro, o Tribunal do Júri de Araucária irá julgar o réu Cleiton José Bispo dos Santos, pelo homicídio de Ademir Furquim, praticado em 18 de julho de 2014. Naquele dia, por volta das 00h30min, na rua Maritaca s/n, no Jardim Condor, Cleiton desferiu golpes com uma pedra contra Ademir, atingindo-o em várias partes da cabeça, causando-lhe os graves ferimentos que o levaram a óbito.

Segundo apurado nas investigações comandadas pela Delegacia de Araucária, o réu praticou o crime por motivo fútil, isso porque a vítima, naquela data, teria interrompido uma discussão entre ele e outro homem, retirando este último do estabelecimento comercial onde todos estavam, levando-o até sua residência.

O Ministério Público, em sua denúncia, alegou que Cleiton teria atuado de maneira dissimulada, uma vez que após o desentendimento, demonstrando calma, permaneceu no bar conversando e bebendo com a vítima. Ao serem alertados pelo dono de que o expediente seria encerrado, o denunciado, ocultando a verdadeira intenção de matar Ademir, o convidou para que fossem beber em outro lugar. Porém, ainda dentro do veículo, o denunciado lhe ceifou a vida.

Onze anos depois, os jurados que irão compor o Conselho de Sentença, decidirão se o réu é culpado ou inocente, para que então possa receber sua sentença.

