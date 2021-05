Homem sai da cadeia e volta a incomodar ex-companheira

Foto: divulgação

Um homem que estava preso por descumprir medida protetiva, e que tinha acabado de ganhar a liberdade, foi detido novamente porque voltou a incomodar a ex-companheira. A prisão aconteceu na noite de segunda-feira, 10 de maio, por volta de 21h30, na rua Beija Flor, bairro Campina da Barra. O homem estava em liberdade por força de Alvará de Soltura, mas nem bem saiu da cadeia, foi atrás da ex e a encontrou na casa do irmão dela.

Parentes da vítima interviram na situação e conseguiram conter o agressor, mas este ainda desferiu um tapa no rosto da mulher. Quando a equipe da Guarda Municipal chegou no endereço, o homem estava no local. Ele foi abordado e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para providências, com a devida representação por parte da vítima.