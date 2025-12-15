Uma equipe da PM realizava patrulhamento no bairro Iguaçu, em uma região conhecida por ser ponto de tráfico de entorpecentes, quando visualizou cinco indivíduos que apresentavam comportamento suspeito.

Diante da situação, foi realizada a abordagem e a busca pessoal. Durante a ação, um dos abordados, desde o início demonstrou resistência às ordens da equipe, tentou tumultuar o procedimento e proferiu ameaças, afirmando possuir vínculo de parentesco e influência com integrantes da corporação, com o intuito de intimidar os policiais.

Na busca pessoal, foram localizadas com ele porções de maconha, a quantia de oitenta e nove reais em notas fracionadas e um aparelho celular. Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Araucária.