Hora de focar!

Não tem jeito, com a aproximação do dia da votação, precisamos começar a dar a atenção devida para o que faremos com o nosso voto em 2 de outubro.

Você pode até dizer que não gosta de política! Você pode até achar que sua vida não vai mudar independentemente de quem vença as eleições. Enfim, você pode até querer que todos os políticos se explodam.

Porém, ao invés de achar tudo isso, você tem outra opção, mais sensata: entender que somos sim seres políticos. Somos sim pertencentes a um sistema político e precisamos dele para tudo o que fazemos.

E como seres políticos e pertencentes a um estado que é regulado por uma estrutura política composta dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, precisamos ter muita responsabilidade com aquele que é o direito mais sagrado do cidadão numa democracia: o voto.

Em 2 de outubro teremos necessariamente cinco chances de contribuir com o futuro de nosso país e precisamos fazer o possível para acertar em todos os nosso votos. E esse acerto se dá analisando corretamente os candidatos que estão postos. Nós, paranaenses, temos mais de 1.500 pessoas que colocaram seus nomes à disposição neste pleito.

Você pode achar a política suja, pode considerar que existem candidatos que não são dignos de seu voto. Mas não é possível que, dentre tantos, não exista alguém que deseje sim fazer um bom mandato, seja no poder Executivo ou Legislativo.

Exatamente! Existem sim políticos bons. Existem sim pessoas que aceitaram o desafio de concorrer neste pleito porque acreditam que podem contribuir com um país mais justo. E esses bons candidatos estão esperando o seu olhar mais atento, com uma lupa que seja, para escolhê-los no primeiro domingo de outubro. Então faça isso! Dedique algumas horinhas desses seus próximos 17 dias para escolher cinco nomes. Apenas cinco nomes, para cinco cargos distintos, todos de grande importância para iniciarmos a caminhada para dias melhores.

Pense nisso e boa leitura.