Identificada vítima de acidente grave entre carro e carreta na PR-423

No final da tarde de quarta-feira, 25 de setembro, um acidente grave aconteceu na PR-423 sentido Campo Largo. Uma colisão entre um carro e uma carreta resultou na morte de Eliabe Moreira, de apenas 19 anos.

Ainda não há confirmação sobre a causa do acidente, mas existe a suspeita de ter sido uma tentativa de ultrapassagem que foi mal sucedida. Eliabe era motorista do carro branco da marca Gol, e infelizmente não resistiu ao acidente e faleceu no local. O motorista da carreta também foi atendido no local pela equipe médica, mas não sofreu ferimentos graves.

A colisão foi de frente, e o carro ficou completamente destruído. Eliabe seguia em direção a Campo Largo, enquanto a carreta fazia a viagem sentido centro de Araucária.

O velório do jovem está sendo realizado na Capela do Cemitério Jardim Independência, e o sepultamento será no mesmo cemitério às 16h desta quinta-feira, 26 de setembro.