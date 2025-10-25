Uma colisão gravíssima foi registrada por volta das 14h20 deste sábado, 25 de outubro, no quilômetro 163 da BR-476, na Rodovia do Xisto, quase no acesso à localidade rural de Guajuvira de Baixo.

O acidente envolveu uma camionete Hilux e um caminhão e mobilizou equipes do Núcleo de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal (NOA/PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além da concessionária responsável pela rodovia.

Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades mostram o momento em que o caminhão atinge o carro, resultando em uma colisão de grande impacto. O automóvel era conduzido pelo sargento do Corpo de Bombeiros da cidade da Lapa, Jonas Ribeiro. No banco do passageiro do carro estava sua esposa, Rita Padilha e no banco de trás o do casal, um menino de aproximadamente um ano de idade, e o cachorro da família, da raça da pug.

Com a força da batida, o veículo ficou destruído. No local, infelizmente, as equipes de resgate constataram a morte de duas pessoas: Jonas e Rita. Ambos foram a óbito ainda antes mesmo da chegada do socorro. Além deles, o animal de estimação da família, um cachorrinho da raça pug, também faleceu.

A quarta vítima, a criança, foi ejetada do automóvel durante o impacto. Segundo a equipe médica do helicóptero da PRF, o menino apresentava um ferimento corto-contuso na região da face e sinais de traumatismo crânio encefálico. Apesar da gravidade das lesões, a criança estava consciente e respirando espontaneamente quando recebeu os primeiros atendimentos.

Após a estabilização no local, o menino foi removido de helicóptero ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde deu entrada em estado grave. O tráfego na rodovia precisou ser parcialmente interditado durante o atendimento e o trabalho das equipes de resgate.

A Polícia Rodoviária Federal realiza o levantamento das causas e da dinâmica da colisão. Extraoficialmente, no entanto, o condutor do caminhão – que não sofreu ferimentos, teria dito que acabou invadindo a pista contrária ao desviar de um motoqueiro.