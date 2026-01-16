No fim da tarde desta sexta-feira (16), um acidente entre um carro e uma motocicleta, na esquina da Avenida Archelau de Almeida Torres com a Rua Bahia, resultou na morte de um motociclista.

O acidente aconteceu quando o carro, que estava estacionado, saiu da vaga, cruzou a avenida para virar na Rua Bahia e atingiu o motociclista, que seguia o fluxo da via.

Inicialmente, a vítima seria encaminhada em estado grave ao hospital pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Ainda no local do acidente, equipes de resgate tentaram reanimar o rapaz, sem sucesso, a ambulância tentou leva-lo até o Parque Cachoeira, onde faria o embarque na aeronave, porém ele faleceu no caminho.

A vítima foi identificada como Kauan Wilkerson Brito Kulig Vosne, um jovem de 21 anos. Familiares foram até o local do acidente, onde receberam a notificia do falecimento.