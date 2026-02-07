Um pedreiro de 43 anos morreu após sofrer uma queda do quarto andar de um prédio em construção na região do Fazenda Velha. O acidente foi registrado na manhã de sexta-feira (6), na rua Antônio Cândido do Nascimento, no Vila Nova.

De acordo com informações apuradas no local, o trabalhador escorregou durante a execução do serviço e caiu de uma altura aproximada de quatro andares. Familiares relataram que ele prestava serviços na obra por meio de diárias, sem vínculo formal de trabalho, e não utilizava equipamentos de proteção individual no momento do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Policia Militar foram acionadas para atender a ocorrência, mas o óbito foi constatado ainda no local. A PM permaneceu no local até a chegada do Instituto Medico Legal (IML), que fez a remoção do corpo.

O homem foi identificado como Rogério Siqueira Osga, de 43 anos, ele morava na Lapa e era pai de dois filhos. O sepultamento está marcado para este sábado (7), às 17:00, no Cemitério Municipal da Lapa.