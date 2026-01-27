A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um idoso, de 83 anos, condenado judicialmente pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi preso nesta terça-feira, 27 de janeiro, na área rural de Campo Redondo e encaminhado ao sistema penitenciário, onde irá cumprir uma pena de 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado.

A prisão foi efetuada pelos agentes da polícia, após uma intensa investigação e diligências que levaram à identificação do local onde o homem estava escondido.

Segundo o delegado Felipe Martins, da Delegacia de Araucária, o mandado de prisão contra o idoso foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Araucária para permitir o início do cumprimento da pena. “O processo foi iniciado no ano de 2012 e tramita sob sigilo de justiça”, explicou.

DENÚNCIAS

A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.