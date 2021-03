Idosos se emocionam ao receber a vacina contra a Covid-19

Compartilhe esta notícia:

Drive thru no Parque Cachoeira recebe idosos para a vacinação, conforme as faixas etárias determinadas. Foto: Marco Charneski

“Eu estava tão ansiosa para tomar a vacina, graças a Deus chegou a minha vez!”. Estas foram as palavras da senhora Silviane dos Santos, 87 anos, que reside no jardim Monalisa, após receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ela recebeu o imunizante da Oxford na segunda-feira, 1º de março, no drive-thru montado no Parque Cachoeira. Matriarca da família, Silviane tem três filhos, 14 netos e não soube dizer com exatidão quantos tataranetos já possui. Sua saúde é de ferro, ela é bem ativa e pouco depende dos outros para fazer suas tarefas. “Eu sinto falta de sair, ir ao mercado, passear, espero que agora, com a vacina, eu fique mais segura. Eu sei que ainda não dá para sair de casa, mas logo tudo isso vai passar e então eu quero passear muito”, diz, toda esperançosa. O neto Luciano Barbosa conta que às vezes é difícil segurar a vó em casa, porque ela é muito lúcida e ativa, tem energia de sobra. “Ela é nossa joia preciosa, foi bonito ver sua expectativa em tomar a vacina, ainda que bem que chegou logo a vez dela. Ficou emocionada, e toda feliz. Ela tomou a primeira dose da vacina da Oxford e a próxima será daqui a três meses”, contou o neto.

Antenor de Lima Moraes, 85 anos, morador do Jardim Shangri-lá, também teve dificuldades em conter a ansiedade para esperar sua vez de tomar a vacina. Pai de nove filhos, ele já tem 24 netos e 23 bisnetos, é totalmente lúcido e dono de uma disposição de fazer inveja. “Eu não posso sair de casa e isso tá me deixando aborrecido. Graças a Deus tomei a vacina, quem sabe agora eu possa dar meus passeios”, disse seu Antenor. É claro que ainda é cedo pra ele fazer isso, então essa será mais uma missão complicada para a família, que terá que segurá-lo em casa por mais um tempo, já que vivemos um momento crítico da pandemia. “Na terça-feira, 2, meu pai foi todo feliz até o Parque Cachoeira para tomar a primeira dose da vacina da Oxford. A próxima dose será no mês de junho, até lá vamos ter trabalho para segurá-lo em casa”, brinca a filha Arlete.

Nova etapa



A vacina trouxe alívio para a dona Silviane e o seu Antenor. Foto: divulgação

A vacinação para idosos acima de 85 anos começou na segunda-feira, dia 1º, e encerrou nesta quarta-feira, 3. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), a procura pelas doses foi positiva. Para atender esse público, a Prefeitura disponibilizou dois pontos de drive thru, um no Parque Cachoeira e outro em frente à Escola Ayrton Senna, no jardim Industrial. Além disso, foram montados dois postos fixos: no Terminal Central e na Escola Azuréia, no Campina da Barra.

Ainda segundo a SMSA, na quarta-feira uma nova faixa etária começou a receber a vacina. São idosos acima de 82 anos. A imunização desse público segue até sexta-feira, 5, das 9h às 16h no sistema drive thru. Os idosos poderão optar em que local desejam ir para receber a vacina e apresentar os seguintes documentos: CPF, um documento de identidade com foto, comprovante de endereço, receita com medicamentos em uso. Não é necessário fazer nenhum cadastro prévio. Lembrando que nesta etapa é necessário ter 82 anos completos ou mais.

Os endereços dos drive thru são os seguintes: Rua Avestruz, 160, Capela Velha, próximo à Escola Municipal Ayrton Senna; Parque Cachoeira, entrada pela rua Rio de Janeiro. Os pontos fixos ficam no Terminal Rodoviário Central e na Escola Professora Azureia Busquette Belnoski, rua Begônia, 1051, Campina da Barra. Mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 podem ser obtidas pelo Disk Corona 0800.6425250.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021