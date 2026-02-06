No domingo, dia 08 de fevereiro, a Igreja Adventista da Promessa realizará um bazar beneficente, a partir das 9h. O evento está sendo organizado pelo ministério das crianças e adolescentes.

No dia serão vendidas roupas, calçados, acessórios e utensílios domésticos com preços a partir de 1 real. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a ações do grupo do ministério.

A organização convida toda a população para prestigiar esse momento e ajudar nessa ação. A Igreja Adventista da Promessa está localizada na Rua Pedro Burkowski, n° 760, no bairro Costeira.

Edição n.º 1501. Victória Malinowski.