Igreja Adventista do Sétimo Dia Central oferece curso gratuito de crochê

Você sempre quis aprender a fazer crochê e não teve a oportunidade? A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Araucária – Central está oferecendo um curso gratuito de crochê, que ensina o passo a passo para quem ainda não sabe fazer crochê ou para quem quer aprimorar as regras básicas.

Podem participar do curso todas as pessoas interessadas na técnica do artesanato, porém é necessário fazer a inscrição no dia das aulas, que acontecem nas terças-feiras, das 14h às 17h, na própria IASD, localizada na Rua Julieta Vidal Ozório, 215 – Centro, ou apontando seu celular para o QR Code desta matéria.

O material necessário é disponibilizado pela organização do curso e o primeiro trabalho que a aluna fizer poderá ser levado para casa. “No final do curso teremos uma feira de saúde, onde iremos expor os trabalhos feitos por elas”, disse a professora.

Segundo ela, ainda há vagas disponíveis, porém há uma recomendação para que as mães não levem crianças para a aula, pois a Igreja não tem um profissional disponível para atendê-las. “Além de ensinar um trabalho manual para as participantes, que podem torná-lo uma atividade relaxante, o curso pretende promover a socialização entre elas e ainda oferecer uma nova fonte de renda”, observa a professora.

Edição n.º 1461.