Entre os dias 14 e 16 de novembro, a Igreja Assembleia de Deus em Araucária promove o Encontro Anual de Missões, cujo tema será “As nações pedem socorro”. A programação contará com cultos, louvores,es pregações, intercessões e palestras ministradas por pastores convidados.

Na sexta-feira (14), às 19h30 o templo sede, localizado na Rua Julia Thereza Bini, 740, no Centro, recebe o preletor Pr Carlos Soares, presidente da Assembleia de Deus em Araucária.

No sábado (15), às 18h, a programação será na Praça da Bíblia, com o encontro “Proclamando a Cristo”, que terá como preletor o Pr Lúcio Maia, de Jandaia do Sul. Neste dia também haverá louvor a cargo da Umadar – União de Mocidade e Unaadar – União de Adolescentes, ambas da Assembleia de Deus em Araucária, e apresentação do coral infantil Coadar.

No domingo (16), a programação retorna à sede da Igreja, comandada pelo preletor Pr Lúcio Maia, às 18h45. Toda comunidade de Araucária está convidada a participar do encontro, que visa inspirar, capacitar e mobilizar os fiéis para a obra missionária.

