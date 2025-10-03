A Igreja Templo de Glória, localizada na Lagoa Grande Vila do Sossego, na área rural de Araucária, está organizando uma festividade voltada para as crianças da região. O evento será realizado no dia 12, com a programação de um culto infantil seguido de uma tarde de brincadeiras.

Para a realização da atividade, a igreja está recebendo doações de doces e brinquedos até o dia 10 de outubro. O objetivo é preparar entre 100 e 150 pacotes de doces, além de brinquedos que serão distribuídos entre os participantes.

As doações podem ser entregues diretamente no templo ou realizadas por meio de Pix no CNPJ 58.015.607/0001-25.

Mais informações podem ser obtidas com a responsável pelo ministério infantil da igreja, através do telefone (41) 9500-9194

Edição n.º 1485.