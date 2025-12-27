O ano novo é o momento em que muitas pessoas agradecem pelo ano que passou e fazem novos planos para o próximo que irá vir. Nesse momento, várias famílias possuem tradições e costumes para comemorar, como ir a Missa.

Pensando nisso, as paróquias e capelas de Araucária divulgaram os cronogramas das Missas que acontecerão nesse fim de ano. Confira a lista a seguir:

Dia 28/12 às 09h30 – Encerramento do Ano Jubilar 2025

Na Paróquia do Perpétuo Socorro – CSU

Subsetor de Araucária inclui as seguintes paróquias: Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – igreja jubilar, e as capelas pertencentes a paróquia.

Santuário Nossa Senhora dos Remédios – Centro, e as capelas pertencentes ao santuário.

Paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Costeira, e as capelas pertencentes a paróquia.

Paróquia Nossa Senhora das Dores, no Angelica, e as capelas pertencentes a paróquia.

Dia 31/12 às 19h

  • Paróquia Senhor Bom Jesus
    R. Bernardino Lemos, 20 – Bairro Costeira.
  • Capela São João Batista – Jd. São Francisco
    R. Amor-Perfeito, 678 – Bairro Campina da Barra.
  • Capela Santa Clara – Jd. Santa Clara
    R. Azaléia, 23 – Bairro Campina da Barra.
  • Paróquia Senhor N. Sra do Perpétuo Socorro – CSU
    R. Pedro Gawlak, 174 – Bairro Fazenda Velha.

Dia 01/01

  • 07h45 – Capela São João Batista – Jd. São Francisco
    R. Amor-Perfeito, 678 – Bairro Campina da Barra.
  • 08h30 – Capela Santa Terezinha do menino Jesus
    R. Begônia, 1560 – Bairro Campina da Barra.
  • 09h00 – Capela Santa Clara – Jd. Santa
    R. Azaléia, 23 – Bairro Campina da Barra.
  • 09h00 – Paróquia Senhor Bom Jesus
    R. Bernardino Lemos, 20 – Bairro Costeira.
  • 09h30 – Capela São Vicente de Paulo – Jd. Dampezzo
    R. Brinco de Cigana, 289 – Bairro Campina da Barra.
  • 09h30 – Paróquia Senhor N. Sra do Perpétuo Socorro – CSU
    R. Pedro Gawlak, 174 – Bairro Fazenda Velha.
  • 10h30 – Capela Santissima Trindade- Jd. Maranhão
    R. Francisco Drewniak, 102 – Bairro Costeira.
  • 10h30 – Capela São José e Nossa Senhora da Luz – Jd. Shangrilá
    R. Barigui, 689 – Bairro Iguaçu.