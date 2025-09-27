No dia 27 de setembro de 1978, Osman Torres, ao lado de seu filho Paulo Henrique Souza Torres e de Benjamin Monteiro da Silva, fundaram a Imobiliária São Paulo em Araucária. Quase meio século depois, a empresa que nasceu com o propósito de ajudar famílias a conquistarem a casa própria chega aos 47 anos de atividades, hoje sob a direção de Camila Torres, neta de Osman e filha de Paulo.

Camila recorda que, desde o início, o objetivo sempre foi claro: “a realização do sonho de toda família de ter seu próprio lar”. Nas décadas de 70, 80 e 90, a Imobiliária São Paulo esteve à frente de importantes loteamentos na cidade, oferecendo condições acessíveis para aquisição de terrenos. “Esses loteamentos se tornaram bairros que fazem parte da história de Araucária”, relembra.

A tradição familiar é uma marca presente na trajetória da empresa. “Nossa família sempre trabalhou para que outras famílias pudessem construir a sua história com dignidade e segurança”, afirma Camila. Essa filosofia também se reflete nas comemorações do aniversário. Para celebrar as quase cinco décadas, a imobiliária organizou um encontro que reúne colaboradores e suas famílias, além de ações de agradecimento aos clientes, como o sorteio de cestas recheadas de produtos nos meses de setembro e outubro.

Atualmente, a Imobiliária São Paulo administra mais de 300 imóveis para venda e expandiu sua atuação para o setor de locações residenciais e comerciais. Camila explica que a proposta é manter um atendimento próximo e transparente: “Seja para quem quer comprar, vender ou alugar, nossa equipe acompanha cada etapa com dedicação e segurança”.

A empresa mantém a mesma essência que a impulsionou em 1978, agora combinando tradição e modernização dos serviços. “São 47 anos de história, e seguimos prontos para receber quem confia em nós para encontrar seu lugar no mundo”, resume a diretora.

SERVIÇO

A Imobiliária São Paulo fica na avenida Dr. Victor do Amaral, 588, Shopping Ônix, loja 2, Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com plantão de vendas aos sábados. O fone de contato é 3642-3210.

Edição n.º 1484. Maria Antônia.