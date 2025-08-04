A Grantech, empresa especializada em automação industrial e robótica aplicada à soldagem, participa pela primeira vez da 3ª edição da Induspar 2025, a maior feira de tecnologias e soluções para a indústria da região Sul, que será realizada de 05 a 08 de agosto, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Com a sede da empresa localizada em Campo Largo, a Grantech, fundada em 2023, une uma marca jovem no mercado com profissionais que acumulam anos de experiência no setor, com trajetória sólida no desenvolvimento de máquinas de soldagem e soluções inovadoras para a indústria.

O conhecimento adquirido ao longo dos anos de atuação na área é um dos fatores que explicam o rápido crescimento da empresa. De janeiro a maio de 2025, a Grantech, que atua no atendimento para o cliente final, registrou um aumento médio de 171,90% no faturamento em relação ao mesmo período em 2024, com destaque para o mês de maio de 2025, que apresentou alta de 352,46%. Já a Metazo, braço comercial da empresa voltado à distribuição para revenda de produtos, teve o crescimento de 326,14% apenas em abril deste ano.

“Queremos mostrar que automação e robótica não são exclusividade de grandes indústrias. Com o planejamento certo, a soldagem robotizada pode ser implementada em qualquer processo produtivo. Nosso objetivo é sermos o nome de referência em soldagem no Paraná, com soluções acessíveis, atendimento personalizado e suporte completo. Estaremos no stand L120 para apresentar nossas soluções, conversar com os visitantes e mostrar como a tecnologia pode ser uma aliada prática e estratégica para o setor industrial”, afirma Eduardo Vidal, sócio da Grantech.

Com uma abordagem consultiva e personalizada, a Grantech busca oferecer soluções completas, que vão do desenvolvimento técnico à capacitação das equipes, tornando a robótica acessível e aplicável para empresas de todos os portes. A adoção da automação por meio de robôs de soldagem tem se tornado uma necessidade para as indústrias que buscam se manter competitivas, com ganhos em produtividade, inovação e qualidade nos processos. Já as máquinas de solda manuais, como as inversoras de solda, contribuem significativamente para a redução de retrabalhos. Em ambas as aplicações, há um impacto direto no material produzido e também na qualificação da mão de obra, resultando em processos mais eficientes de maneira geral.

A Grantech atua em diversos estados brasileiros e já atendeu empresas como Renault do Brasil, Inescap Acústica Industrial, Nelson Global Products, Dugale Metalúrgica e Eletrofrio Refrigeração, entre outras. Também mantém parcerias com instituições como o Sebrae e o Senai, por meio da qual promove treinamentos voltados à capacitação técnica e profissionalização da mão de obra. O mais recente foi realizado nos dias 25 e 26 de julho, com feedbacks bastante positivos por parte dos participantes. Durante a Induspar, além de apresentar suas soluções em robótica e equipamentos manuais para processos de soldagem no stand, a Grantech também realizará uma palestra técnica, prevista na programação oficial do evento para acontecer no dia 08 de agosto, das 19h às 20h, no Auditório Induspar. O tema apresentado será “Melhorias e Inovação em Processos de Soldagens”, com Amarildo Paiva e participação de Eduardo Vidal.