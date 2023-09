Ingressos para o espetáculo “Megera Indomada” começaram a ser distribuídos hoje (18/09)

Os ingressos gratuitos para assistir ao espetáculo “Megera Indomada” começou a ser distribuído hoje, segunda-feira (18/09). A apresentação, com faixa etária de 16 anos, será nessa sexta-feira (22), e tanto o show, quanto a entrega dos ingressos, serão no mesmo local. As entradas serão fornecidas das 8h30 às 11h30, e das 13h30 às 16h30. Cada pessoa poderá retirar 3 ingressos, no máximo.

O espetáculo será encenado pelos alunos do curso de Teatro Avançado, realizado no Teatro da Praça, mesmo local onde acontecerá a apresentação. O Teatro da Praça está localizado na Rua São Vicente de Paulo, n° 1091, Centro, em frente ao Colégio Bom Jesus São Vicente.

A história será sobre Lorde Batista, proprietário da pensão Sol e Lua, suas duas filhas, Catarina e Bianca. Ele possui apenas uma regra: Sua filha mais nova será cortejada apenas se sua filha mais velha conseguir um pretendente primeiro.

O grande baile está chegando, e dois amigos estão retornando à cidade. E a história ainda contará sobre uma estrangeira com planos maléficos e um romance que florescerá nas ruas da cidade de Pádua.