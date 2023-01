Inscrições para cursos culturais e esportivos está prevista para iniciar no fim de janeiro

A abertura das inscrições nos cursos para as áreas de cultura e esporte, promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), está prevista para o fim de janeiro e início de fevereiro.







Os editais estão sendo revisados e concluídos para serem publicados no Diário Oficial, junto com as datas de início das aulas. Já estão confirmados alguns cursos, como o de pintura em tela, desenho, teatro (infantil, juvenil e adulto), fusing em vidro, cerâmica, violão, teclado e coral, os quais acontecem na Aldeia da Solidariedade (Parque Cachoeira), Casa da Cultura e Teatro da Praça. Uma novidade para esse ano, são as aulas de danças, que foram muito pedidas pela população.

Sobre as aulas esportivas, a SMEL está trabalhando para viabilizar o retorno das atividades em fevereiro. Vale destacar que as que aconteciam no CSU, que está em reforma, serão transferidas para outros locais.

Foto: Carlos Poly.