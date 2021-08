Inscrições para o 2° Torneio de Duplas de Pênaltis são prorrogadas

Foto: divulgação

Quem ainda não se inscreveu para o 2° Torneio de Duplas de Pênaltis, que acontecerá no domingo, 15 de agosto, deve correr porque ainda dá tempo. As inscrições foram prorrogadas, mas vão somente até a sexta-feira, dia 13, no valor de R$ 60,00 por dupla. A competição ocorrerá às 9h, no Mineiro Bate Bola.

O organizador Emanoel dos Santos espera reunir mais de 30 equipes nesta segunda edição e lembra que em função da pandemia, todas as determinações dos órgãos sanitários serão seguidas à risca.

As duplas participantes serão divididas em grupos, onde todos jogam contra todos, com direito a três cobranças cada. Os quatro primeiros colocados receberão premiações em dinheiro + troféu. O 1º lugar levará R$ 500,00, o 2º ficará com R$ 300,00, o 3º com R$ 150,00 e o 4º colocado com R$ 50,00. Inscrições e mais informações pelo fone/whatsapp (41) 99811-5257, com Emanoel.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021