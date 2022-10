Inscrições para o Vestibular 2023 da UEL seguem até 10 de outubro

As inscrições para o Vestibular 2023 da Universidade Estadual de Londrina (UEL) encerram no dia 10 de outubro (próxima segunda-feira). As provas serão em duas etapas, em 5 de março e de 2 a 4 de abril do próximo ano, em Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. As inscrições custam R$ 167,00 e podem ser feitas no site da Cops. No mesmo portal os estudantes têm acesso ao Manual do Candidato, que traz todas as informações sobre o concurso, desde prazos, formato das provas e a lista de obras literárias exigidas.

A UEL oferece 3.100 vagas, sendo 2.541 via Vestibular e outras 559 por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). O resultado final da 1ª convocação será divulgado em 4 de maio, no site da Cops.

A 1ª fase, em 5 de março, terá 60 questões de Conhecimentos Gerais (Geografia, História, Filosofia, Artes, Química, Física, Biologia, Sociologia e Matemática). Os candidatos aprovados seguem para a 2ª fase, nos dias 2, 3 e 4 de abril, quando serão aplicadas as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação, no dia 2; prova discursiva de Conhecimentos Específicos, no dia 3; e prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais, no dia 4.

Depois de dois anos realizando o Vestibular em fase única, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da UEL definiu pelo retorno do concurso em duas etapas e a aplicação nas maiores cidades do Paraná. O objetivo é aumentar o acesso dos estudantes paranaenses, além de proporcionar uma prova interpretativa e que aborde diversos conhecimentos. Outra característica é a prova temática, com questões interdisciplinares.

A UEL oferece 52 cursos de graduação presenciais nas áreas de Exatas, Biológicas, Humanas e da Saúde. Do total, 37 cursos oferecem formação de Bacharelado, direcionada ao mercado de trabalho, além de 15 Licenciaturas.

Com quase 52 anos de tradição, a UEL está entre as universidades mais reconhecidas do País em virtude da qualidade de ensino e excelência na formação profissional, pesquisa e inovação. A instituição possui mais de 13 mil estudantes matriculados na graduação. Na pós-graduação, são cerca de 5 mil alunos em mais de 260 cursos de especialização, residências, mestrado e doutorado, segundo o UEL em Dados 2021.