A Instituição Jardim Esperança está organizando a edição de 2025 do projeto Natal Solidário, que ocorre há 14 anos e reúne crianças em situação de vulnerabilidade para um dia de atividades recreativas. Neste ano, a expectativa é atender aproximadamente 800 crianças.

O evento está programado para o dia 20 de dezembro de 2025, das 13h às 17h, na Rua Miguel Soares Moreira, 108, no bairro Costeira.

Para a realização das atividades, a instituição está recebendo doações de brinquedos, doces, cachorro-quente, refrigerantes e também contribuições financeiras por meio do pix (41) 99708-3649.

As doações serão utilizadas na preparação das ações e distribuição de itens durante o evento.

Interessados podem obter mais informações pelos telefones (41) 99700-8632 ou (41) 99708-3649.