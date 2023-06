Instituto Aprendizagem e Desenvolvimento completa 25 anos

Desde 1998 muitos alunos araucarienses e também de outras cidades e estados passaram pelo IAD – Instituto Aprendizagem e Desenvolvimento – e pelas mãos da psicopedagoga e Doutora em Educação Monaliza Ehlke Ozorio Haddad. Com especialidade inicial em psicopedagogia, a profissional conseguiu ajudar muitas crianças e jovens com as dificuldades que encontraram em seus percursos educativos. Com o tempo, o instituto foi crescendo e também acumulando parceiros, pensando sempre no bem-estar e desenvolvimento de todos que passassem por lá.

Atualmente o espaço conta com psicopedagogia, mentorias, palestras, nutricionista, atendimento especializado para Altas Habilidades/Superdotação, psicologia neuropsicologia, coaching e orientação vocacional, que trabalham com as possibilidades e dificuldades de aprendizagem.

Além da trajetória bem sucedida em Araucária, o trabalho desenvolvido no IAD também tem sido apresentado em Congressos na área Educacional em diversos países como França, Portugal, Espanha, Suíça e China, visando a melhoria no atendimento e nos estudos teóricos necessários para compreender cada vez mais esta temática. Com experiência também acadêmica, Monaliza conseguiu nestes anos todos de IAD desenvolver e publicar livros de diversas áreas como Altas Habilidades/Superdotação, Autismo, Síndrome do X Frágil, Inclusão Escolar, ODS, Desenvolvimento na Primeira Infância e outros.

“Completar 25 anos de IAD para mim é uma honra, mas o mais importante é receber, diariamente, mensagens de agradecimento e de reconhecimento de todos que passam pelo IAD. Isso é sinal de que a nossa missão está sendo cumprida”, afirma Monaliza. A CEO do espaço ainda completa que “quem me conhece sabe que estou sempre buscando o melhor para o IAD e para a cidade de Araucária, por isso acredito tanto no desenvolvimento pessoal”.

Serviço

Para conhecer mais sobre o IAD – Instituto Aprendizagem e Desenvolvimento acesse o site: www.iadpr.com.br ou as redes sociais: iad.araucaria.