Na sexta-feira, 01 de agosto, o Instituto Schnorr realizou a 8ª edição dos Jogos de Capoeira, que contou com a participação de 200 atletas de 5 a 17 anos e mais de 150 responsáveis pelas crianças e jovens, e demais convidados. O evento contou com apoio da Prefeitura, através das secretarias de Assistência Social e de Esporte e Lazer.

Durante a competição interna os alunos de capoeira têm a oportunidade de mostrar tudo que aprenderam nos treinamentos, durante os seis primeiros meses do ano. “É sempre gratificante ver as crianças e adolescentes participando e mostrando sua evolução durante os jogos. É lindo assistir e ver que eles participam 100% e sempre dão um show. Para nós, é uma sensação de dever cumprido”, afirma o responsável pelo projeto de capoeira Flávio Schveizarski, que conta com a ajuda do estagiário Murilo.

O Instituto Schnorr foi fundado há 19 anos pelo casal Reginaldo e Clarice, e a oficina de capoeira já existe há 11 anos. O objetivo do projeto vai muito além de formar atletas profissionais, porque é através do esporte que as vidas dessas crianças e adolescentes são transformadas. “Eles aprendem sobre seus direitos e deveres, aprendem a conviver em sociedade e a se tornarem cidadãos de bem”, afirma Flávio.

Além da capoeira, o Instituto oferece oficina cultural, música, futebol, atividades socioeducativas e criativas, jogos simbólicos e recreação. Atualmente são atendidos 260 crianças e adolescentes, nos turnos da manhã e da tarde.

Edição n.º 1477.