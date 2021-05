Internado desde o final de abril, ex-vereador Betão morre vítima de Covid-19

O ex-vereador Wilson Roberto David Mota faleceu no final da noite desta quinta-feira, 20 de maio, em razão do agravamento de um quadro de Covid-19. Betão, como era mais conhecido, tinha 58 anos e deixa esposa e duas filhas.

Roberto Mota estava internado há pouco mais de vinte dias no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. Diagnosticado com Covid-19 na segunda quinzena do mês de abril, ele teve um piora que resultou na necessidade de suporte respiratório. Com isso, em 29 de abril, os médicos decidiram que era melhor entubá-lo de modo a preservar a correta manutenção dos demais órgãos, que poderiam apresentar comprometimento em razão da incapacidade pulmonar

Desde a entubação, o ex-vereador vinha apresentando melhoras, com o quadro infeccioso evoluindo bem e chegou-se a pensar na extubação. Porém, na noite desta quinta-feira, teria havido piora significativa nas funções vitais de Betão, que culminaram com uma parada cardíaca e seu falecimento.

Nascido em Piraju, no estado de São Paulo, Betão estava em Araucária há pelo menos três décadas. Formado em Agronomia e Direito, era servidor concursado da Prefeitura de Araucária no cargo de engenheiro agrônomo.

Roberto Mota se elegeu vereador pela primeira vez no ano de 1992. Naquela oportunidade, candidato pelo PST, chegou à Câmara com 862 votos. Em 1996, foi novamente candidato, só que pelo PSDB. Se elegeu com 1.415. No ano de 2.000, novamente pelo PSDB, conquistou 1.176 votos, o que o levou ao Legislativo pelo terceiro mandato consecutivo. Em 2004 fez 2.203 votos e foi reconduzido para um quarto mandato. Quatro anos depois, em 2008, se elegeu novamente, agora com 1.798. Já em 2012 conquistou 2.197 votos, sendo reconduzido ao cargo pela sexta vez. No ano de 2016 disputou sua última eleição, sendo reconduzido para um sétimo mandato como vereador com 1.741 votos. Em 2020 não foi candidato.