Irmão Lauro: A palavra

Confira as palavras sagradas do Irmão Lauro dessa semana.

Palavra é energia, é poder, é vida!

No princípio, “disse Deus…”!

E à medida que o Criador ia dizendo a Palavra, a Criação ia se tecendo, no seu tempo, no seu espaço, no seu ritmo, e os seres bióticos e os elementos abióticos se plasmavam, conviviam e se condicionavam…

E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom

A Palavra vem de Deus, do Criador, e contém beleza poética, estética espiritual, encanto vital!

A Palavra é nobre, é sublime, é sagrada!

E expressá-la confere a nós, criaturas,

o poder de amar e de criar ambientes de paz e de alegria…!

E o poder e a responsabilidade de cuidar do nosso Lar Comum – o Planeta!

Edição n.º 1383